Во II съезде ученых Беларуси примут участие 2,1 тысячи кандидатов

На организационном комитете подробно обсуждались такие важные вопросы, как формирование программы проведения съезда, составы рабочих групп, квоты на количество делегатов от республиканских органов госуправления, рекомендации по выдвижению делегатов на II съезд ученых Республики Беларусь и участию приглашенных лиц. Выработаны подходы по разработке атрибутики съезда. Был обсужден также проект плана по подготовке и проведению съезда.

Планируется, что съезд будет проходить в течение двух дней. В нем примут участие 2100 делегатов из всех регионов страны. Ожидается приезд большого количества известных ученых Союзного государства, СНГ, ведущих зарубежных академий наук, мировых научно-исследовательских организаций и центров. Делегаты и приглашенные примут участие в пленарном заседании, будут работать по 9 секциям, посвященным основным направлениям развития науки, международному сотрудничеству. Предусмотрена также организация секции «Молодежь в науке».

2017 год объявлен Годом науки и проведение Съезда станет его итоговым мероприятием. Предполагается, что на Съезде будут определены основные и наиболее актуальные задачи и направления развития научной сферы, имеющие долгосрочный характер, по расширению международного научно-технического сотрудничества и интеграции отечественной науки в мировое научное пространство; выработаны генеральная стратегия развития и повышения роли отечественной науки в экономике, ее взаимодействия с реальным сектором, формирования эффективной национальной инновационной системы и поступательной реализации модели новой экономики, экономики знаний в Республике Беларусь, концепция долгосрочной научно-инновационной безопасности страны.

Постановлением Совета Министров от 30 августа 2017 года №659 утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению ІI Съезда ученых Беларуси. Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Оргкомитету поручено обеспечить координацию работы по подготовке и проведению съезда в IV квартале 2017 года в Минске, утвердить план мероприятий по его подготовке и проведению, а также программу его проведения, разработать принципы отбора представителей и порядок избрания делегатов на съезд.

Национальной академии наук Беларуси и Государственному комитету по науке и технологиям поручено обеспечить реализацию и материально-техническое сопровождение мероприятий по подготовке и проведению съезда, предусмотреть участие в нем представителей зарубежных научных организаций. Кроме того, необходимо совместно с Министерством информации, Министерством культуры, Министерством образования и иными заинтересованными сформировать и представить в оргкомитет составы рабочих групп по организационному, редакционно-издательскому, материально-техническому и информационному обеспечению работы съезда, а также по организации культурной программы для его участников. НАН Беларуси совместно с Министерством образования, Министерством культуры и с участием БРСМ необходимо обеспечить привлечение молодых ученых, а также лиц, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, к работе по подготовке и проведению съезда.