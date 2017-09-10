В польском пункте пропуска "Тересполь" загорелось несколько машин
Общество
10 сентября 2017
АА
Белорусский пункт пропуска "Брест" работает в штатном режиме, не приостанавливая свою деятельность.
Об этом сообщает БЕЛТА, со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
"Пункт пропуска" Брест" работает в штатном режиме, оформление граждан и транспорта не прекращалось", - проинформировали в ГПК.
В Госпогранкомитете подчеркнули, что в случае необходимости, белорусская сторона готова оперативно решить вопросы пропуска пострадавших через границу и оказать им всю необходимую помощь. По последним данным, на выезд из Беларуси перед пунктом пропуска находится 15 машин.
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