В польском пункте пропуска "Тересполь" загорелось несколько машин

Белорусский пункт пропуска "Брест" работает в штатном режиме, не приостанавливая свою деятельность.

Об этом сообщает БЕЛТА, со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

"Пункт пропуска" Брест" работает в штатном режиме, оформление граждан и транспорта не прекращалось", - проинформировали в ГПК.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что в случае необходимости, белорусская сторона готова оперативно решить вопросы пропуска пострадавших через границу и оказать им всю необходимую помощь. По последним данным, на выезд из Беларуси перед пунктом пропуска находится 15 машин.