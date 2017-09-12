Белорусские вальщики леса опередили все команды на чемпионате России
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
12 сентября 2017
АА
Сборная Беларуси с отрывом в 59 очков выиграла на чемпионате России "Лесоруб-2017".
У Беларуси первое место в общекомандном зачете. Сборная Беларуси в составе Валерия Дуровича, Николая Ярошика и Сергея Шкудрова опередила ближайших соперников - российскую сборную №1 - на 59 баллов.
По итогам соревнований свой высокий класс подтвердил прошлогодний чемпион мира Валерий Дурович: лесник ГОЛХУ "Вилейский опытный лесхоз" набрал 1629 баллов, опередив тем самым на 19 очков чемпиона России Илью Швецова. Удачно выступил и чемпион Беларуси-2016 Николай Ярошик. Он показал лучший результат в упражнении "Замена цепи", а в итоговом протоколе занял 2 строчку (1624 балла).
Николай Ярошик также работает в Вилейском опытном лесхозе вальщиком. Удачно выступил и юниор белорусской сборной Иван Лукашевич из Березинского лесхоза. По итогам соревнований он стал лучшим среди спортсменов до 24 лет в личном зачете вне конкурса (1528 баллов). Своего ближайшего соперника - россиянина Андрея Веселицкого - белорус опередил сразу на 114 баллов. Кроме того, 22-летний представитель Березинского лесхоза стал лучшим среди юниоров в номинациях "Валка" и "Точная раскряжевка", вторым - в "Замене цепи", "Обрезке сучьев" и "Раскряжевке комбинированным срезом".
Технический руководитель белорусской команды, лесничий ГЛХУ "Смолевичский лесхоз" Виктор Зарембо, выступая вне зачета, стал первым на чемпионате в упражнении "Валка" (657 баллов). Чемпионат России "Лесоруб-2017" проходил в Петрозаводске (Карелия). В нем приняли участие около 130 лесорубов из 27 команд. Белорусская сборная выступала вне конкурсного зачета, сообщает БЕЛТА.
Впереди у команды Минлесхоза - подготовка к предстоящему чемпионату мира. Он состоится в августе 2018 года в Норвегии. В прошлом году сборная Министерства лесного хозяйства завоевала звание чемпионов в командном зачете на 32-м Всемирном чемпионате вальщиков леса, который проходил в Висле (Польша).
А чемпионом мира стал Валерий Дурович из Вилейского опытного лесхоза. Сергей Шкудров из Клецкого лесхоза стал вице-чемпионом мира в индивидуальном зачете (второе место). Участие в четырехдневном состязании тогда приняли больше 140 спортсменов из 28 стран мира.-
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