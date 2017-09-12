На каждого безработного беларуса приходится две-четыре вакансии

В Беларуси на каждого безработного условно приходится две вакансии, а в Минске - почти четыре. В последние месяцы в целом по республике отмечается рост числа вакансий: так, за август их стало больше на 1,9 тыс., за июль - на 1 тыс., за июнь - на 4 тыс., а в целом за прошедший год - в 1,5 раза. Так, на 1 сентября 2016 года свободных рабочих мест в стране было 37,4 тыс., а на 1 сентября 2017-го - уже 56,6 тыс. Что касается столицы, то здесь на 1 сентября нынешнего года на 3,6 тыс. зарегистрированных безработных приходилось свыше 13,5 тыс. вакансий. Возможность условного трудоустройства безработных на вакансии в целом по стране увеличилась более чем вдвое: с 87,8% до 190,7%. Заметно вырос спрос нанимателей на рабочие кадры: за год удельный вес вакансий для рабочих увеличился с 54,4% до 58,9%, сообщает БЕЛТА.

По словам Олега Токуна, август-сентябрь - месяцы максимальной занятости населения. Спрос нанимателей на рабочую силу повышается, в том числе за счет активных сельхозработ. В октябре традиционно наблюдается приток обращений за содействием в трудоустройстве. Это объясняется завершением временных и сезонных работ, окончанием массовых сельхозкампаний. К услугах службы занятости прибегают и молодые люди, не поступившие в учреждения образования или не получивших рабочее место после окончания учебного учреждения. "В октябре не исключен рост регистрации безработных и повышение ее уровня", - предположил собеседник.

Он добавил, что с октября начнется более активное формирование групп на профобучение, в том числе под заказ нанимателей (с гарантией последующего трудоустройства). Кстати, за восемь месяцев нынешнего года прошли обучение востребованным на рынке труда специальностям или повысили имеющуюся квалификацию 7,2 тыс. человек (на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), направление на обучение получили в текущем году уже 7,1 тыс. человек.

В Беларуси число состоящих на учете безработных за август уменьшилось на 1,5 тыс. человек (к слову, за июль - на 2,9 тыс., за июнь - на 3,3 тыс. человек), а в целом за прошедший год - на 30,4%. На 1 сентября текущего года на учете по безработице состояли 29,7 тыс. человек (на 1 сентября 2016 года было зарегистрировано в качестве безработных свыше 42,6 тыс. жителей Беларуси). Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,1 до 0,5 безработного на одну вакансию. По оперативным данным, уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за август не изменился - на 1 сентября этот показатель сохранился на отметке 0,7% экономически активного населения республики (для сравнения: на 1 сентября прошлого года - 1%).

Зарегистрированная безработица за август нынешнего года снизилась на 0,1 процентного пункта в Минске (с 0,4% до 0,3%) и в Гродненской области (с 0,8% до 0,7%). В остальных регионах республики она осталась на прежнем уровне: в Брестской и Витебской областях - 0,9%, в Гомельской и Могилевской - 0,8%, в Минской области - 0,7%. За восемь месяцев на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 126,9 тыс. человек, из них 78,9 тыс. безработных. Особое внимание уделяется трудоустройству безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, подчеркнул Олег Токун.

Всего в январе-августе 2017 года обратились за содействием в поиске рабочего места 176,9 тыс. человек - на 6,4% больше к соответствующему периоду прошлого года. Почти 114,1 тыс. были признаны безработными (на 0,4% больше). Что касается регистрации в службе занятости высвобожденных работников, то в январе-августе поставлено на учет в качестве безработных 1240 человек, потерявших рабочее место в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников (в январе-августе минувшего года - 2109 человек).

За восемь месяцев организовано участие в оплачиваемых общественных работах (ООР) 36,4 тыс. человек, в том числе 30,3 тыс. безработных. На новое место жительства и работы в нынешнем году переселено 109 семей безработных, из них в Витебской области - 37. Сменили столичную прописку на региональную и две семьи безработных минчан. Как уже сообщалось, меры активной политики занятости в текущем году реализуются в соответствии с подпрограммой "Содействие занятости населения" госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

Среди основных задач подпрограммы - обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, содействие повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы, стимулирование экономической активности населения, вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения (инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей, лица пенсионного возраста и др.), совершенствование институциональных, организационных и финансовых механизмов содействия занятости населения.

На реализацию подпрограммы в 2017 году предполагается направить 38,9 млн белорусских рублей, в том числе 38 млн белорусских рублей из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси (на реализацию мероприятий по обеспечению занятости населения в 2016 году израсходовано свыше 28,7 млн белорусских рублей).

