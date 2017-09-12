Суд рассматривает дело о коррупции на Гомельском мясокомбинате

Гомельский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении десяти лиц, обвиняемых по делу порчи более 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате.

На скамейке подсудимых - бывший генеральный директор предприятия, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, а также еще восемь должностных лиц. Из материалов дела известно, что директор предприятия с поддержкой экс-замминистра организовал переработку и реализацию испорченного мяса.

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета было установлено, что необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате с января по декабрь 2015 года привело к порче более 170 т мяса на сумму более Br7,2 млрд (неденоминированных).

По словам прокурора, бывший руководитель Гомельского мясокомбината не принял мер и решений, чтобы не допустить порчи мяса - не ограничивал прием скота на убой, из-за чего морозильные камеры были перегружены и отсутствовала возможность провести их уборку и дезинфекцию. В морозильниках не соблюдались условия хранения, вовремя не производился ремонт складских и производственных помещений.

Мясо хранилось на деревянных поддонах, было испорчено грызунами, покрыто плесенью. Государственный обвинитель также проинформировал, что преступная деятельность обвиняемых привела к тому, что в адрес Оршанского мясоконсервного комбината Гомельским мясокомбинатом было отгружено почти 18,5 т испорченного мяса говядины для изготовления мясных консервов. Из части отгруженной недоброкачественной говядины Оршанский комбинат изготовил 3 249 банок мясных консервов. Сотрудниками правоохранительных органов партия консервов, а также остатки испорченного сырья были изъяты, сообщил БЕЛТА.



Должностным лицам предъявлены различные обвинения. Четверо обвиняются в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и служебной халатности, еще пять человек - в бездействии должностного лица, один - в служебной халатности.

Как сообщила ведущий специалист Гомельского областного суда, уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего первого заместителя председателя Гомельского облисполкома в связи со скандалом на мясокомбинате по ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями), прекращено из-за отсутствия в действиях руководителя состава преступления. Все предъявляемые ему ранее обвинения сняты.