Беларусь потеряла шесть позиций в рейтинге гражданств
Общество
13 сентября 2017
АА
В составляемом компанией Henley & Partners рейтинге гражданств Беларусь заняла 88-е место.
фото: Gorad.by
Основными показателями, по которым рассчитывается ценность паспорта той или иной страны мира, составители рейтинга Quality of Nationality Index называют масштабы экономики стран и уровень развития человеческого потенциала, возможности кратковременных безвизовых поездок и безвизового проживания и работы за границей и некоторые другие показатели, сообщает РБК.
«У граждан России по-прежнему наибольшие возможности для свободного перемещения по миру среди всех стран СНГ. В 2016 году для посещения без визы или с визой по прибытии россиянам было доступно 106 стран и территорий, это на шесть больше, чем в 2015 году», — отмечает управляющаий партнер Henley & Partners Switzerland AG Екатерина Мавренкова.
Опустившись на 63-е место в рейтинге, Россия тем не менее осталась в «зеленой группе» стран, гражданства которых эксперты Henley & Partners оценивают как обладающие высоким качеством. В эту же группу вошла по итогам 2016 года и Молдавия, которой не помешала даже потеря трех позиций в рейтинге (с 77-го опустилась на 80-е).
Остальные бывшие республики СССР (за исключением входящих в состав ЕС Литвы, Латвии и Эстонии) остались в группе стран со средним качеством гражданства. Казахстан в рейтинге 2016 года занял 85-е место (опустился на две позиции), Беларусь — 88-е (потеряла шесть позиций), Армения — 97-е (поднялась на 13 позиций), Украина — 99-е (потеряла 12 позиций), Грузия — 104-е (опустилась на одну позицию), Азербайджан — 107-е (сохранил место в рейтинге), Киргизия — 110-е (было 119-е), Узбекистан — 116-е (потерял пять позиций), а Таджикистан — 121 (было 116-е).
Первое место в рейтинге за 2016 год, как и в пяти предыдущих, заняла Германия. Второе место разделили Дания и Франция. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Исландия, Швеция и Норвегия
«В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика и Афганистан», — говорится в сообщении Henley & Partners.
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