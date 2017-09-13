В Национальном аэропорту задержали россиянина со змеями и скорпионами в ручной клади
Общество
13 сентября 2017
АА
Обнаруженный в ручной клади "террариум" оказался внушительным: 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков, а также 9 скорпионов.
фото: gpk.gov.by
Вечером 12 сентября в Национальном аэропорту «Минск» пограничники остановили 36-летнего гражданина России, пассажира рейса «Вена – Минск». В ручной клади мужчины был обнаружен экзотический «живой» груз: 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков, а также 9 скорпионов, сообщили в Госпогранкомитете.
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