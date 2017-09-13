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В Национальном аэропорту задержали россиянина со змеями и скорпионами в ручной клади

Общество

13 сентября 2017

АА

Обнаруженный в ручной клади "террариум" оказался внушительным: 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков, а также 9 скорпионов.

В Национальном аэропорту задержали россиянина со змеями и скорпионами в ручной клади

фото: gpk.gov.by

Вечером 12 сентября в Национальном аэропорту «Минск»  пограничники остановили 36-летнего гражданина России, пассажира рейса «Вена – Минск». В ручной клади мужчины был обнаружен экзотический «живой» груз: 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков, а также 9 скорпионов, сообщили в Госпогранкомитете.  

Питомцы отправлены на экспертизу,  их хозяину придется объясняться  с таможней  и правоохранителями. 

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