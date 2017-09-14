Белорусские огурцы предпочитают регги

На базе Института овощеводства НАН Беларуси проведен эксперимент, в ходе которого выяснялось, какая музыка понравится белорусским огурцам.

Для содействия в эксперименте пригласили белорусских музыкантов. Пять известных личностей согласились помочь и выбрали музыку, которую, по их мнению, должны полюбить огурцы.

Заручившись поддержкой директора Института Андрея Чайковского, организаторы при помощи научных сотрудников отобрали самые перспективные огурцы, размером от 5,9 до 6,2 см. Рост огурцов к осени существенно замедляется, поэтому музыкальное сопровождение должно было помочь им раскрыть весь свой потенциал.

Вооружившись плей-листами выбранных композиций, звуковой аппаратурой и терпением, организаторы ежедневно в течение всего времени эксперимента ставили каждому огурчику «свою» музыку.

В итоге победителем стал огурец, выросший под регги белорусских групп Botanic Project и Sunity, которую выбрал и исполнил Игорь Чистобаев.