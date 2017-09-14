БГУ занял 115-е место в международном рейтинге университетов
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 сентября 2017
АА
Из всех вузов Беларуси только БГУ попал в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии влиятельного британского рейтингового агентства QS.
По показателю профессиональных достижений выпускников БГУ стал 172-м в мире, а по уровню занятости выпускников - занял 115-е место. "БГУ гордится своими выпускниками, той репутацией, которую имеет среди работодателей. Приятно, что комплексная работа вуза по трудоустройству выпускников, сотрудничеству с нанимателями, проведению масштабных мероприятий для выпускников по поиску работы была высоко оценена международными экспертами", - цитирует пресс-служба ректора БГУ Сергея Абламейко. Белгосуниверситет проводит для выпускников ряд мероприятий, в частности, осенний и весенний дни карьеры.
В феврале этого года БГУ организовал открытый республиканский студенческий "Карьерный форум", который собрал более 1,5 тыс. студентов белорусских вузов. Кроме того, в БГУ создана электронная база данных портфолио выпускников, сообщает БЕЛТА.
Рейтинг университетов по трудоустройству выпускников QS GER основан на оценке ведущих мировых университетов по следующим критериям: репутация университета среди работодателей, сотрудничество вуза с работодателями, профессиональные достижения выпускников, организация взаимодействия работодателей со студентами и уровень занятости выпускников.
По традиции верхние места в рейтинге занимают американские вузы: Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Гарвардский университет. Из вузов стран СНГ, а также ближайших соседей Беларуси в рейтинг попали 11 российских университетов, один казахстанский, по два латвийских и эстонских, по три литовских и польских.
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