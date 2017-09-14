Лукашенко о Белгидромете: У меня желание просто разогнать эту организацию

Назначая нового министра природы и охраны окружающей среды, глава Беларуси прошелся по подчиненному ведомству департаменту по гидрометеорологии.

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры - совсем небольшая - в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) - на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», - сказал Александр Лукашенко.

«И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать», - добавил глава государства.