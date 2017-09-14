SkyWay vs Onliner

SkyWay – разработка белорусских инженеров из компании ЗАО «Струнные технологии». Проектом руководит её автор, уроженец гомельщины инженер Анатолий Юницкий. Его компания создаёт принципиально новый вид транспорта. Специальные рельсы устанавливаются на опоры на высоте нескольких метров над землёй, по ним передвигаются электромобили особой конструкции с оптимизированными аэродинамическими характеристиками. Система управления – полностью автоматическая. Конструкция эстакады, а дорога SkyWay представляет собой разновидность эстакады, отличается визуальной лёгкостью и требует гораздо меньшего количества материалов для своего возведения, чем в аналогичных системах. Три тестовых участка таких дорог уже построены в Марьиной Горке. На сегодняшний день новый транспорт удалось разогнать до скорости 102 км/ч, что очень хороший показатель для городского транспорта, если учесть, что благодаря эстакадному исполнению пассажирам не придётся стоять в пробках и на светофоре. В перспективе скорости до 500 км/ч. Из других, заявляемых разработчиками преимуществ, преимуществ – энергоэффективность, низкая стоимость перевозок, повышенная безопасность.

Но не все на Родине создателей проекта настроены оптимистично. Более года длится конфликт между инжиниринговой компанией и интернет ресурсом Onliner.by. Первая публикация Onliner вышла год назад и стала поводом для Юницкого подать в суд на журналиста и редактора иск о защите чести и достоинстве. В статье подспудно высказывалось мнение о том, что проект – ничто иное, как «потёмкинские деревни», предлог для сбора средств. В иске Юницкому было отказано, что стало поводом для двух новых статей на Onliner.by, в которых издание продолжило развивать со старта обозначенную линию. В ответ на сайте компании-учредителя ЗАО опубликовано несколько полемических статей.

На этой неделе Onliner.by нанёс очередной удар. Реакция – от генерального конструктора Юницкого на имя главного редактора пришло открытое письмо. Инженер вызвал Onliner на информационную дуэль. Реакции со стороны медиа-ресурса пока не последовало, во что это выльется покажет время. Но случай, по белорусским меркам, и без того является беспрецедентным, а потому представляет интерес. Публикуем отдельные фрагменты письма.

«От инженера Юницкого главному редактору Onliner Козловичу:

Господин редактор! Я полагаю, что Вам известно о том отношении, которое высказывает ко мне и к осуществляемой мной на территории Беларуси деятельности возглавляемое Вами средство массовой информации. Имея возможность влиять на общественное мнение, Вы сознательно и последовательно формируете у Ваших читателей представление обо мне, как о мошеннике. […]

Вас не увлекают ни прорывная транспортно-инфраструктурная технология SkyWay, которой я посвятил всю свою жизнь и к которой проявляют интерес десятки стран, в том числе и родная Беларусь, ни построенные в Марьиной Горке три принципиально новые транспортные системы. Вас не впечатляют ни сотни высокооплачиваемых и высокоинтеллектуальных рабочих мест, созданных за два последних года, ни современное производство, образованное всего за год на месте обанкротившегося Ё-мобиля. Вас не интересуют ни десятки миллионов долларов инвестиций из более чем 200 стран мира, пришедших в экономику страны, в которой и Вы живёте, ни миллионы долларов уплаченных налогов. Вам сложно понять, что инженер, который Вам лично и Вашей редакции не сделал ничего плохого, работает над воплощением технологии уже почти 40 лет и за это время больше потерял, чем приобрёл, и потому его просто низко называть мошенником.

Вас не интересуют мой путь в науке, моё членство в Федерации космонавтики СССР, два полученных мною гранта Организации Объединённых Наций, две моих золотых медали ВВЦ (ВДНХ) России, три международные премии «Золотая колесница» Министерства транспорта России, более 150 изобретений, свыше 100 научных работ и почти 20 научных монографий, последняя из которых («Струнные транспортные системы: на Земле и в Космосе», 379 страниц, 188 иллюстраций, 14 таблиц и сотни формул) выпущена в свет издательством «Беларуская навука» месяц назад.

Для Вас не имеет значения поддержка, оказываемая мне десятками тысяч людей по всему миру, и то, что около пяти тысяч из них (по Вашему мнению, являющихся «обманутыми дольщиками») лично приехали в Беларусь из многих стран, чтобы увидеть тестовые участки струнного транспорта (названные Вами «потёмкинскими деревнями») и выразить свою поддержку и благодарность инженеру Юницкому.

[…] я позволю себе сделать вам предложение и буду судить о вас по тому, как вы на него ответите и ответите ли вообще.

Я предлагаю журналисту Сидоровичу встретиться в прямом эфире и высказать все свои обвинения мне в лицо. Журналист может привести с собой вас, ваших экспертов, кого угодно, кого только посчитает нужным. Продумаем регламент, который устроит обе стороны, привлечём независимых судей, имеющих вес в обществе. Встречу организуем на базе любого из средств массовой информации, будь то onliner или что-то ещё. Или, например, в Академии наук, которая, по вашему мнению, также является противником струнных технологий.

Если вы уверены в справедливости своих нападок в мой адрес – вам нечего бояться. Если вы жаждете скандала и повышения популярности вашего издания – вам нечего бояться. Событие наверняка будет резонансным и увеличит вашу узнаваемость. […] По сути, вы проиграете только в одном случае: если не отреагируете на моё предложение.

Ваш отказ принять моё предложение я буду расценивать как […] неготовность отвечать за свои слова. Вы пишите про меня так, будто я тиран и убийца. […] у меня нет подконтрольных мне газет и телеканалов. Я не могу отвечать пропорционально вашим выпадам и вести с вами информационную войну, а физические дуэли, к сожалению, запрещены. Я всего лишь инженер и предприниматель. Всё, что в моих силах – это вызвать вас на прямой разговор в присутствии независимых экспертов. […]

Инженер Анатолий Юницкий».