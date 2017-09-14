Суд начался на женщиной, выбросившей младенца в туалет
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 сентября 2017
АА
Гомельский областной суд 14 сентября приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданки, которая выкинула новорожденного сына в туалет.
"Для предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни обвиняемой разбирательство уголовного дела будет проходить в закрытом судебном заседании. Такое решение было принято при передаче документов из прокуратуры в суд", - сказала Ольга Барсукова, ведущий специалист областного суда.
Как сообщалось, в апреле текущего года 29-летняя жительница деревни Зябровка без медицинской помощи родила дома мальчика. Новорожденного завернула в тряпки и выбросила в туалет. В ответ на расспросы знакомых, знавших о беременности, отвечала, что малыш родился мертвым и она его похоронила, сообщила БЕЛТА.
Ей не поверили, поскольку женщина вела беспорядочную половую жизнь, а своего первого ребенка оставила в больнице. Сотрудникам правоохранительных органов она озвучила придуманную информацию, обвинив собственного отца в том, что это он избавился от внука.
Экспертиза найденного в туалете тела ребенка показала, что мальчик родился жизнеспособным и еще какое-то время был жив. Кроме того, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина могла руководить своими действиями и не находилась в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п.2,6 ч.2 ст139 (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью) УК Республики Беларусь.
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