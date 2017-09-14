Украинская казна не досчиталась крупной суммы на ввозе железнодорожных вагонов из Беларуси
ЕЖЕДНЕВНИК, 14 сентября 2017
Украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов, купленных в Беларуси.
Kvedomosti.com
Сумма потерь составила 5 млн гривень, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Как сообщает УНН, правоохранители установили, что между иностранной компанией и украинским обществом был заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов. Грузоотправителем стал один из вагоностроительных заводов Беларуси.
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