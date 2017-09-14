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Украинская казна не досчиталась крупной суммы на ввозе железнодорожных вагонов из Беларуси

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 14 сентября 2017

АА

Украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов, купленных в Беларуси.

Украинская казна не досчиталась крупной суммы на ввозе железнодорожных вагонов из Беларуси

Kvedomosti.com

Сумма потерь составила 5 млн гривень, сообщила  пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как сообщает УНН, правоохранители установили, что между иностранной компанией и украинским обществом был заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов. Грузоотправителем  стал один из вагоностроительных заводов Беларуси.

Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении директора киевского  предприятия, который, прикрываясь деятельностью общественной организации по защите прав инвалидов, организовал схему уклонения от уплаты налогов.

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