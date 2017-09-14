Украинская казна не досчиталась крупной суммы на ввозе железнодорожных вагонов из Беларуси

Украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов, купленных в Беларуси.

Сумма потерь составила 5 млн гривень, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как сообщает УНН, правоохранители установили, что между иностранной компанией и украинским обществом был заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов. Грузоотправителем стал один из вагоностроительных заводов Беларуси.

Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении директора киевского предприятия, который, прикрываясь деятельностью общественной организации по защите прав инвалидов, организовал схему уклонения от уплаты налогов.