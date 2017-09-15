Билеты на поезда в Россию подешевеют

Билеты на поезда в сообщении с Россией временно станут дешевле, в среднем на 20%. Это произойдет с 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Белорусская железная дорога совместно c ОАО «Российские железные дороги» предлагает в сентябре, октябре сезонное снижение стоимости проезда на поезда, следующие в сообщении с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Снижение цен — сезонное, на сентябрь и октябрь. Скидки в это время тоже будут применяться.

Скидки составляют: до 15% — в зависимости от сроков приобретения билетов для купе и вагонов СВ; 10% — при проезде пассажира на боковых местах в плацкартном вагоне; 10% — скидка при одновременном оформлении билетов «туда и обратно» при проезде в вагонах СВ и купе отдельных поездов.

Кроме этого, при проезде организованных групп пассажиров сохраняются скидки до 30% от общей стоимости проезда, в зависимости от количества пассажиров.

