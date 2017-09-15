Синоптики рассказали о погоде на выходные

Откровенно ненастная – с дождями и порывистым ветром погода – установится в Беларуси в понедельник, когда на территорию страны с Карпат начнет смещаться циклон.

В ближайшие дни в Беларуси ожидается по-осеннему неустойчивая погода, рассказал Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В ночь на субботу погодные условия на территории страны определять область повышенного атмосферного давления, а днем скажется влияние фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем во многих районах страны возможны небольшие дожди. В отдельных районах Витебской области порывы южного ветра могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха будет меняться от +6 +11°С ночью до +15 +20°С днем.

В Минске в субботу небольшой дождь прогнозируют только во второй половине дня. Вероятность осадков 70-80%, уточнили в Гидрометцентре. Температура воздуха минимальная ночью +7 +9°С, максимальная днем +16 +18°С.

"В воскресенье погода будут определять более активные атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. На большей части территории республики дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах Брестской и Минской областей сильные дожди", — рассказал Рябов.

Температуру воздуха в воскресенье обещают на уровне +9 +15°С ночью, и +14 +21°С днем. Причем по юго-востоку страны будет практически по-летнему тепло — до +22 +27°С.

Минску этого тепла не достанется. Синоптики прогнозируют на воскресенье +18 +20°С днем, временами дождь.

В понедельник с Карпат, через Беларусь начнет быстро смещаться циклон, который принесет ненастную, дождливую, а в дневные часы и ветреную погоду. Сильные дожди пройдут ночью в западных и центральных районах страны. Днем дожди будут кратковременными, но пройдут уже на большей части территории республики. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха в течение суток составит от +12 +17°С ночью до +18 +22°С днем.

В Минске в ночь на понедельник пройдут сильные дожди. Днем ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток +14 +16°С.