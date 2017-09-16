Без регистрации ИП в Беларуси можно будет наколоть дрова и испечь пирог

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился почти вдвое увеличить количество видов деятельности, которые жители Беларуси могут вести без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Проект указа "О регулировании деятельности физических лиц"обсуждался на рабочей встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко.

Как сообщила пресс-служба главы государства, документ предусматривает расширение перечня видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Его подходы также поддержаны президентом.

В настоящее время в Налоговом кодексе уже есть 18 видов деятельности, по которым физические лица вправе осуществлять простейшие виды деятельности заявительным образом. Дополнительно к ним проектом указа предлагается еще 12 видов деятельности.

Перечень предполагается расширить за счет таких видов деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг в сфере компьютерного программирования и консультирования. В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.

Издание указа создаст дополнительные условия для повышения самозанятости населения, вовлечения его в экономическую деятельность, отмечает пресс-служба президента.