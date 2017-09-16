Унитехпром БГУ получил статус инновационной структуры

В настоящее время сеть субъектов инновационной инфраструктуры охватывает все области Беларуси и состоит из 20 организаций: 11 научно-технологических парков и 9 центров трансфера технологий, также статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен Белорусскому инновационному фонду, сообщила пресс-служба ГКНТ.

Следует отметить, что в республике за последние пять лет более чем в два раза увеличились количество рабочих мест и объем производства инновационной продукции в организациях-резидентах технопарков. По мнению экспертов, субъекты инновационной инфраструктуры с высокотехнологичными производствами – важнейшие точки роста экономики. При этом, наиболее важным фактором их развития является оказание государственной поддержки.

Для совершенствования условий создания и деятельности технопарков, центров трансфера технологий ГКНТ инициировал внесение изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам создания и деятельности субъектов инновационной инфраструктуры. Принятие ряда мер повысит эффективность функционирования технопарков и создаст условия для их развития в качестве площадок для организации высокотехнологичных производств и бизнес-инкубирования микро- и малых инновационных организаций.