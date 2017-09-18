Беларусь и Россия создают трансграничную особо охраняемую природную территорию «Заповедное Поозерье»

Совет министров своим постановлением N696 одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и России о создании трансграничной особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Заповедное Поозерье» в качестве основы для проведения переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси документом уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера; а также подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В "Заповедное Поозерье" войдут два белорусских ландшафтных заказника - "Освейский" и "Красный бор" - с российской стороны – национальный парк "Себежский".