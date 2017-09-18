Беларусь лидирует в ЕАЭС по числу женщин в парламенте

В странах Евразийского союза этот показатель заметно выше. Сколько женщин в странах ЕАЭС сегодня на вершинах большой политики? Почему Беларусь в лидерах, а Россия – на последнем месте среди союзников, хотя по числу женщин в руководстве бизнесом – на первом месте в мире? Как ситуация обстоит в других странах СНГ и в целом в мире, задался вопросом сайт eurasia.expert.



Беларусь – в лидерах



В парламенте Беларуси представлено рекордное количество женщин в ЕАЭС – 33%. В рейтинге международной организации Inter-Parliamentary Union (IPU) республика занимает 29 место в мире, пишет thinktanks.by.



Республика Беларусь обеспечивает присутствие не менее трети женщин в парламенте, в том числе за счет особых квот. Этим целям служит и регулярно утверждаемый в республике Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства.



В верхней палате Национального собрания (парламента) – Совете Республики – 17 женщин из 56 выбираемых сенаторов. При этом заместителем председателя Совета Республики является Марианна Щеткина. Прежде она занимала должность министра труда и социальной защиты Беларуси. Помимо этого, с 2010 г. Щеткина председательствует в Совете по социальной политике при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. В нижней палате парламента (Палате представителей) 38 женщин из 110 депутатов.



Руководителем администрации президента Беларуси является Наталья Кочанова. Кочанова стала первой женщиной, занявшей пост главы президентской администрации в республике. Прежде она была первой женщиной вице-премьером. До нынешней должности Кочанова дошла менее чем за десять лет. Еще в 2007 г. она возглавляла горисполком небольшого города Новополоцка.



В белорусском правительстве женщины занимают две министерские должности: министр информации Лилия Ананич и министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Еще один важный пост в государстве занимает Лидия Ермошина, возглавляющая Центральную избирательную комиссию с 1996 г.



Большинство женщин-руководителей в Беларуси в прошлом работали ранее педагогами. Также немало инженеров, экономистов и врачей по образованию.



Другие страны ЕАЭС



В верхней палате парламента Казахстана Сенате на 47 мест представлено всего 4 женщины, в том числе дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева. Она является председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Также должность главы Комитета по социально-культурному развитию и науке занимает Бырганым Айтимова.



В нижней палате – Мажилисе, предусматривающем 107 мест, присутствуют 29 женщин. Таким образом, в парламенте Казахстана 21% женщин (57 место по IPU).



Единственной женщиной в правительстве Казахстана является министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, прежде министр здравоохранения и социального развития, экономист по образованию.



В однопалатном парламенте Кыргызстана Жогорку Кенеш, состоящем из 120 депутатов, 23 женщины. Согласно данным IPU, республика занимает 102 место в мире по числу женщин в парламенте (19%). В правительстве одним из вице-премьеров является Чолпон Султанбекова, министром образования и науки – Гульмира Кудайбердиева и министром труда и социального развития – Таалайкул Исакунова. Преобладающее количество женщин во власти республики получили экономическое образование, многие – юридическое.



Представленность женщин в однопалатном парламенте Армении – 18%. В Национальном собрании, предусматривающем 105 мест, 19 женщин (110 место в мире, по данным IPU). Единственной женщиной в армянском правительстве является министр диаспоры Армении Грануш Акопян. В свободное от министерской работы время она, доктор юридических наук, председательствует в Международном союзе армянских женщин и Совете Гаварского государственного университета. Также Акопян является создателем молодежного парламента.



Последней из стран Евразийского союза в рейтинге IPU оказалась Россия (130 место). В двухпалатном парламенте РФ 16% женщин. В верхней палате парламента Совете Федерации, состоящем из 170 членов, 29 женщин. Председателем Совета Федерации является Валентина Матвиенко. Матвиенко – первая женщина в истории России, ставшая спикером верхней палаты парламента. Согласно данным ряда опросов, сегодня она является самой влиятельной женщиной России.



В нижней палате парламента Государственной Думе 71 женщина из 450 депутатов. Двое являются заместителями председателя Госдумы Вячеслава Володина (Ольга Епифанова и Ирина Яровая). Одним из заместителей председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева является Ольга Голодец. Среди министров всего две женщины: Вероника Скворцова (министр здравоохранения) и Ольга Васильева (министр образования и науки).



Примечательно, что отставая от партнеров по ЕАЭС по числу женщин в большой политике, Россия - мировой лидер по числу женщин в бизнесе. По данным международной организации Grant Thornton International, женщины составляют 45% среди руководства компаний в России.



Большинство российских женщин во власти, как и большинство белорусских, получили педагогическое образование. Многие по первой специальности являются юристами или врачами.



А что у них?



Несмотря на то, что риторика о защите прав женщин больше присуща западному сообществу, в первую тройку лидеров рейтинга IPU входят Руанда (56%), Боливия (52%) и Куба (49%). Полностью отсутствуют женщины в парламентах Микронезии, Катара, Вануату и Йемена.



Европейские лидеры по числу женщин в парламенте – Исландия (4 место, 48%) и Швеция (6 место, 44%). Германия в рейтинге занимает 22 место (37%), Великобритания – 46 (28%), Франция – 64 (26%), США – 101 (20%).



Разрыв в количестве женщин-парламентариев в странах Прибалтики достигает двукратной разницы: Эстония на 59 месте (27%), Литва – на 86 (21%), Латвия на 126 (16%).



Что касается других стран постсоветского пространства, то в Центральной Азии Туркменистан занимает 66 строчку (26%), Таджикистан – 104 (20%), Узбекистан – 128 (16%). Закавказские Азербайджан и Грузия стоят рядом – 119 (17%) и 125 (15%) места соответственно. Почти двукратно отличаются по числу женщин восточноевропейские республики: Молдова занимает 80 место (23%), Украина – 147 (12%).



Особенности культуры, религия и глубоко укоренившиеся стереотипы все еще являются преградами на пути женщин, стремящихся участвовать в политической жизни. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении, посвященном правам женщин, отметил, что женщины не могут быть равны мужчине, так как «это против природы». Иранский депутат Надир Газипур заявил, что «парламент – не место для женщин». А польский евродепутат Януш Корвин-Миккэ оскорбил женщин во время своего выступления в Европарламенте, заявив, что «женщины должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они слабее, меньше и менее умные».



Очевидно, пока мир далек от достижения гендерного уважения даже на политическом уровне. С другой стороны, квоты на «женские» мандаты не несут обществу значимых эффектов, если не изменяют устоявшиеся гендерные стереотипы. Эту задачу способно решить только образование, которое объяснит, что гендерное равенство заключается не в вытеснении мужчин, а в предоставлении женщине выбора заниматься любой профессиональной деятельностью.