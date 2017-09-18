Министр обороны: у нас появилось много военных аналитиков, которые даже в армии не служили

Комментируя совместные российско-белорксские учения "Запад-2017", Равков назвал «естественным» стремление Беларуси состоять в союзнических отношениях с Россией, поскольку «сейчас в мире мало государств, который в одиночку могут противостоять каким-то крупным военным угрозам».

При этом, заявил министр обороны, наша страна не оценивает нынешнюю военно-политическую обстановку как военную угрозу, пишет tut.by.

«Так как военная угроза — это действия государства, которые предполагают в конечном итоге возникновение военного конфликта», — объяснил глава Минобороны.

Он заметил, что на учения «Запад-2017» приглашено «необходимое количество наблюдателей, СМИ, представителей международных организаций — всех, даже тех, кого, может быть, не надо было приглашать».

«Полная открытость, и не в качестве того, что мы хотим перед кем-то оправдаться. Нет, пожалуйста, смотрите, мы открыты для всех. Но, естественно, надо и нашим соседям быть более открытыми», — сказал Равков.

На вопрос корреспондента «Главного эфира» про «нездоровый ажиотаж», который разгорелся в западных СМИ по поводу учений «Запад-2017», Равков заметил: «У нас в последнее время, в том числе с Беларуси, появилось много аналитиков в военной сфере, которые, если так разобраться (не все конечно, но большинство из них) даже в армии не служили. <…> Я хочу сказать одно: подготовка региональной группировки войск идет, все задачи, которые мы планировали, мы выполняем в плановом порядке, если кому-то это не нравится — пожалуйста. А мы должны укрепить обороноспособность и Республики Беларусь, и Союзного государства».

Напомним, учения «Запад-2017» начались 14-го и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.