На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

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18 сентября 2017
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник, 18 сентября.
фото: kp.ru
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью и утром прогнозируются грозы, сообщили БЕЛТА в Гидрометцентре.
Ветер восточный с переходом на западный, сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит 12-18 градусов выше нуля, днем на юго-востоке будет плюс 19-22 градусов.
На северо-западе страны ожидаются сильные дожди.
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