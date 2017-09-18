На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник, 18 сентября.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью и утром прогнозируются грозы, сообщили БЕЛТА в Гидрометцентре.

Ветер восточный с переходом на западный, сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит 12-18 градусов выше нуля, днем на юго-востоке будет плюс 19-22 градусов.

На северо-западе страны ожидаются сильные дожди.