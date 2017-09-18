Рейтинг паспортов: Беларусь на 88-м месте

Индекс гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI) оценивает практическую ценность гражданства 195 государств. Авторы исследуют спектр возможностей, которые предоставляет тот или иной паспорт с учетом масштаба экономики страны, развития ее человеческого потенциала, возможности безвизового доступа для кратковременных поездок и работы за границей и других показателей. Все паспорта мира распределены по четырем категориям качества — от "очень высокого" до "низкого". Индекс ранжирует гражданства по шкале от 0% до 100%.



Беларусь в этом году оказалась 88-й и попала в страны со средним по степени привлекательности паспортом.



Первое место уже несколько лет занимает Германия. Второе место разделили Франция и Дания. А третье - Исландия, Швеция и Норвегия. В первой десятке оказались только европейские страны.



Две последние строчки в рейтинге заняли Центрально-Африканская Республика и Афганистан.



В целом аналитики отметили, что в 2016 году ценность гражданств на общемировом уровне повысилась на 0,75%.