Рейтинг паспортов: Беларусь на 88-м месте

Беларусь заняла 88-е место в свежем рейтинга паспортов мира, опубликованном международной консалтинговой компанией Henley & Partners.
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Индекс гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI) оценивает практическую ценность гражданства 195 государств. Авторы исследуют спектр возможностей, которые предоставляет тот или иной паспорт с учетом масштаба экономики страны, развития ее человеческого потенциала, возможности безвизового доступа для кратковременных поездок и работы за границей и других показателей. Все паспорта мира распределены по четырем категориям качества — от "очень высокого" до "низкого". Индекс ранжирует гражданства по шкале от 0% до 100%.
Беларусь в этом году оказалась 88-й и попала в страны со средним по степени привлекательности паспортом.
Первое место уже несколько лет занимает Германия. Второе место разделили Франция и Дания. А третье - Исландия, Швеция и Норвегия. В первой десятке оказались только европейские страны.
Две последние строчки в рейтинге заняли Центрально-Африканская Республика и Афганистан.
В целом аналитики отметили, что в 2016 году ценность гражданств на общемировом уровне повысилась на 0,75%.
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