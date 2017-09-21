В Беларуси идет обсуждение проекта указа по игорной отрасли

В качестве ключевых направлений документа можно выделить правовое регулирование отрасли, внедрение новых технологий в отношении организации игр в онлайн-режиме с использованием Интернета. Обсуждение проекта будет проходить вплоть до 26 сентября, а пока можно рассмотреть его основные положения.

Что нового ожидается на игорном небосклоне?

Прежде всего, в документе идет речь о том, каким образом должны организовываться и проводиться азартные развлечения в Сети. Здесь предусматривается внедрение четкой системы, в рамках которой становиться участниками рынка смогут лишь бизнесмены, позаботившиеся о получении специального разрешения, иными словами, лицензии. В отношении самого документа, открывающего горизонты для работы виртуальных клубов, также предложен целый ряд обязательных требований, в том числе и тех, что затрагивают сторону содержания подобных заведений.

В проекте указа есть пункты, касающиеся и граждан, делающих в Сети такие запросы, как «вулкан ставка официальный сайт». Эти лица должны отвечать определенным возрастным нормам, то есть быть старше 21 года. К слову, такое ограничение предложено не только для виртуальных, но и для реальных казино. Подобное решение взято «не с потолка», а основывается на международном опыте и специфике деятельности в игорной отрасли. Впрочем, молодым людям, еще не отметившим свое 21-летие, можно будет спокойно отправляться на ресурсы, предлагающие слот-автоматы в демонстрационных версиях. Последние позволяют вдоволь развлечься и при этом не предусматривают взимание даже минимальных денежных средств. Многим гемблерам оказывается вполне достаточным просто покрутить барабаны и посмотреть, как тренировочный счет пополняется выигранными кредитами.

Демо-версии игровых аппаратов пользуются в последние годы широкой популярностью, прежде всего, в силу своей бесплатной основы и доступности, ведь далеко не все гемблеры жаждут разбогатеть, некоторые просто мечтают хорошенько развлечься в приятной атмосфере казино. Также такие продукты берут себе на вооружение опытные игроки, желающие без всяких денежных рисков поближе познакомиться с тем или иным софтом от мировых разработчиков, а уже затем применить полученные знания на практике.