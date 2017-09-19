Минобороны РФ опровергло информацию о случайном залпе по людям на учениях «Запад-2017»

В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что 18 сентября никаких инцидентов, связанных с авиацией, на маневрах не было.

"Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" — намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

На выложенных в социальной сети видеокадрах, как отметили в ведомстве, зафиксирован другой эпизод. Он произошел, когда вертолеты тренировали поражение наземных целей.

Ранее портал 66.ru опубликовал свидетельства очевидцев, утверждавших, что во время учений были тяжело ранены люди.