Регулярные авиарейсы между Минском и Нижним Новогородом будут продлены
19 сентября 2017
Спрос на авиарейсы этого нового направления оказался достаточным для того, чтобы продлить их на осенне-зимний период.
фото: gendilt.ru
Минск для международного аэропорта Стригино был новым направлением. Оно было запущено весной этого года, пояснили ТАСС в пресс-службе исполнительного директора аэропорта Стригино Дениса Букина. Оценив спрос, авиакомпания решила продолжить регулярные авиарейсы.
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