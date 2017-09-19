Регулярные авиарейсы между Минском и Нижним Новогородом будут продлены

Спрос на авиарейсы этого нового направления оказался достаточным для того, чтобы продлить их на осенне-зимний период.

Минск для международного аэропорта Стригино был новым направлением. Оно было запущено весной этого года, пояснили ТАСС в пресс-службе исполнительного директора аэропорта Стригино Дениса Букина. Оценив спрос, авиакомпания решила продолжить регулярные авиарейсы.

"Белавиа" планирует выполнять рейсы судном Embraer-195 четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и субботу.