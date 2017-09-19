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СМИ рассказали о тяжелом травмировании людей во время учений «Запад-2017»
19 сентября 2017
На очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» случилось ЧП, сообщил портал 66.ru.
фото: rbc.ru
На полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, сообщает интернет-издание.
«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале…Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.ru осведомленный источник.
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Принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского, президент подчеркнул важность развития в стране агроэкотуризма.
-
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Могилева, которая, представляясь сотрудником милиции и таможни, обманывала граждан.
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