СМИ рассказали о тяжелом травмировании людей во время учений «Запад-2017»

На полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, сообщает интернет-издание.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале…Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.ru осведомленный источник.