В Беларуси пройдет первый в Восточной Европе благотворительный ужин ЮНИСЕФ

7 октября «Ренессанс Минск Отель» примет благотворительный ужин Детского Фонда ООН. Именно Беларусь стала первой и единственной страной в Восточной Европе, которая уже второй год подряд проводит благотворительный ужин в поддержку программ ЮНИСЕФ.

UNICEF GALA 2017 в Беларуси удивит гостей не только программой ужина, но и лотами благотворительного аукциона. Специально для этого вечера лоты предоставили многие именитые друзья фонда: известные бренды и компании, звезды спорта, кино и шоу-бизнеса мирового масштаба. Полный список всех лотов аукциона держится в секрете, но уже известно, что поддержит инициативу ЮНИСЕФ в Беларуси гуру кулинарии - Джейми Оливер.

Доктор Рашед Мустафа Сарвар - Представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь:

“Мы очень рады, что смогли присоединиться к мировой традиции и уже второй год подряд проводим благотворительный ужин в Беларуси. Программы ЮНИСЕФ помогают очень многим детям и их родителям - это самое важное для нас. Но эта работа была бы невозможна без поддержки наших друзей и партнеров. Поэтому главная цель этого ужина – укрепить эти партнерства и показать, что вносить свой вклад в помощь детям, которые в этом нуждаются, можно по-разному – через программы КСО, через личные пожертвования, через поддержку делом. Мы очень надеемся, что UNICEF GALA 2017 сможет привлечь внимание к вопросу устойчивой благотворительности в Беларуси.

В глобальном рейтинге благотворительности World Giving Index Беларусь занимает 100 место из 140 стран мира. Согласитесь, этот показатель далек от идеала, но мы можем изменить эту статистику. Давайте начнем с тех, кто нуждается в нашей помощи больше всего - с детей. Именно поэтому это касается абсолютно каждого - в нашем деле не может быть лишних людей.”

Благотворительные вечера ЮНИСЕФ - это всемирная традиция, которая привлекает к себе внимание общественности во всем мире именитым списком гостей и значимыми пожертвованиями в поддержку Фонда. Гала-ужины во всем мире проходят с участием Дэвида Бекхэма и Робби Уильямса, Кэти Пэрри и Пинк. В прошлом году к этой инициативе присоединилась и Беларусь. Вечер был приурочен к 70-летнему юбилею Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Организаторы благотворительного ужина в Беларуси уверены, что это может стать прекрасной ежегодной традицией и у нас в стране.

Стать гостем благотворительного ужина ЮНИСЕФ ГАЛА 2017 и внести свой вклад в развитие программы для детей Беларуси может любой желающий.

Средства, собранные в ходе благотворительного ужина и аукциона, пойдут на помощь самым маленьким жителям Беларуси.

Приобрести билеты вы можете лично, связавшись с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) по телефону +375 29 652 07 59, либо заполнив форму обратной связи и оплатив билет онлайн на сайте ЮНИСЕФ в Беларуси - http://www.unicef.by/gala/

Справка о ЮНИСЕФ

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) – самая крупная и одна из старейших в мире организаций по защите детей, которая работает в более, чем 190 странах мира.

В Беларуси Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает уже 20 лет. Среди друзей ЮНИСЕФ в Беларуси - теннисисты Виктория Азаренко и Максим Мирный, солист группы "J:Mors" Владимир Пугач.

Сотрудничество Республики Беларусь с ЮНИСЕФ осуществляется на долговременной программной основе. В настоящее время реализуется

Страновая программа на 2016-2020 годы. В её основе - национальные приоритеты Республики Беларусь в области социального развития, здравоохранения и образования.