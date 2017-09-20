Должностные лица одного из минских заводов зарабатывали на фиктивных работниках

Бывшие должностные лица ОАО «Минский завод специального инструмента и технологической оснастки» причинили ущерб предприятию более 56 тысяч белорусских рублей.

Партизанский (г. Минска) райотдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших должностных лиц завода. По данным следствия, они с 2010 по 2015 год оформили ряд сотрудников по совместительству на предприятие, зная, что фактически данные работники выполнять свои обязанности не будут.

"В целях создания видимости легального трудоустройства должностные лица неоднократно совершали подлог официальных документов, на основании которых производилось начисление зарплаты и иных платежей. Затем часть выплат рабочие передавали обвиняемым, - рассказала Юлия Гончарова. - Таким образом, должностными лицами причинен материальный ущерб предприятию на общую сумму более 56 тыс. белорусских рублей".

По уголовному делу допрошены десятки свидетелей, проведены выемки и осмотры документов, приобщены заключения технических экспертиз, а также проанализированы сведения о телефонных соединениях. Кроме того, в рамках разбирательства установлены иные нарушения в оформлении учетных документов об объемах выполненных работ сотрудниками, сообщила БЕЛТА.

Для устранения выявленных во время предварительного следствия причин и условий, способствовавших совершению преступления, в адрес руководства вышестоящей организации внесено представление, рассмотрение которого будет проходить с участием следователей.

"В ходе расследования обвиняемые отрицали причастность к инкриминируемому им преступлению, в том числе не возместили причиненный ущерб. Для обеспечения возмещения вреда следователями наложен арест на недвижимость, бытовую технику и автомобили фигурантов общей стоимостью свыше 120 тыс. белорусских рублей", - отметила Юлия Гончарова.

Действия бывших должностных лиц квалифицированы следствием по ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК РБ. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.