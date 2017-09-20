МАРТ хочет ввести белорусскую торговлю в социальные сети
Общество
20 сентября 2017
АА
Министерство антимонопольного регулирования и торговли хочет разрешить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям использовать возможности социальных сетей для продажи товаров.
Как заявила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская, вести торговлю через социальные сети белорусскому бизнесу разрешат при условии, что будут соблюдаться требования законодательства о торговле и защите прав потребителей.
"Поступают предложения бизнеса в части упрощения и упразднения излишнего регулирования интернет-торговли. С учетом необходимости создания условий для развития отечественной e-commerce нужно уходить от жесткого регулирования. Например, необходимо создать условия для более активного развития так называемых маркетплейсов (онлайн-маркетов). Это своего рода торговые центры, в которых размещены небольшие магазины, только в интернете", - рассказала Виолетта Брезовская. Она также констатировала, что в проекте обновленного закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" введена новая форма торговли - дистанционная, пишет БЕЛТА.
"Это торговля, которая осуществляется без контакта продавца и покупателя. Также одно из требований, которое будет установлено для интернет-торговли, - заказ на приобретение товара только через электронную корзину. Это и защита прав потребителей, и прозрачность продавца", - пояснила начальник управления.
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