Минск возглавил рейтинг городов СНГ по популярности у туристов
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 сентября 2017
АА
Осенью текущего года Минск стал самым популярным у туристов среди городов СНГ. Такие данные сформированы агенством «ТурСтат».
Агентство по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов составило рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий осенью нынешнего года.
Помимо Минска, в первую десятку входят Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Ашхабад (Туркменистан), Киев (Украина), Кишинев (Молдова) и Бишкек (Кыргызстан), сообщает БЕЛТА.
По данным "ТурСтат", средний срок посещения Минска осенью туристами составляет 2,5 дня, на проживание они тратят $70 в сутки. Самые дешевые города для туристов в СНГ - Бишкек и Кишинев, самые дорогие - Астана и Баку
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