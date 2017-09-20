Наблюдатель от ОБСЕ отметил прозрачность учения «Запад 2017»

Наблюдать от ОБСЕ Робин Моссинкофф заявил, что белорусско-росиийское учение «Запад-2017» является образцом траснпарентности.

"Это образцово-показательный пример траснпарентности", - сказал наблюдатель, делясь впечатлениями от организации учения.

Он добавил, что Беларусь продемонстрировала, как должны проводиться такие мероприятия. Робин Моссинкофф подчеркнул, что наблюдатели на учении "Запад-2017" "имели возможность получать объективную информацию, сообщила БЕЛТА.

Эксперт поблагодарил белорусскую сторону за то, что на учение были приглашены международные организации, в том числе ОБСЕ согласно Венскому документу 2011 года.