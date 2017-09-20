СМИ: Вертолет случайно выпустил ракету на учениях «Запад-2017»

Пуск ракеты с вертолета К-52 во время учений «Запад-2017» совершен ошибочно и без команды пилота после того, как он включил главный выключатель вооружения.

Все обстоятельства инцидента и его точные причины будет выяснять созданная для этого комиссия, однако уже сейчас известно, что пуск ракеты произошел сразу после включения пилотом главного выключателя вооружения.



Об инциденте стало известно во вторник, 19 сентября. Во время учений «Запад-2017» на полигоне Лужский в Ленинградской области вертолет Ка-52 из-за сбоя ударил ракетой по зрителям, и опубликовало видео. Минобороны заявило, что на видео «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей».

Источник РБК, близкий к Минобороны, рассказал, что пуск ракеты произошел 16 сентября. Минобороны подтвердило, что вертолет случайно выпустил ракету по парковке автомобилей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — говорилось в сообщении пресс-службы Западного военного округа.



Близкий к штабу воздушно-космических сил собеседник «Коммерсанта» рассказал, что группа вертолетов взлетела с аэродрома Пушкин в Ленинградской области в 14:00 16 сентября. Два вертолета К-52 должны были выполнить зачетный полет пары на выполнение боевых задач. Примерно в 14:47 при выполнении третьего захода на боевом курсе при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух — земля», рассказал собеседник газеты.



Он уточнил, что вертолеты в это время находились на высоте около 50 м и летели со скоростью 200 км/ч. Ведущим пары, по информации газеты, были подполковник Смахтин, ведомым — старший лейтенант Волчков (имена в публикации не указаны).



​После схода ракеты Волчков доложил руководителю полетов на полигоне о происшествии и получил команду вернуться на место взлета. Источник издания рассказал также, что летчики Смахтин и Волчков будут отстранены от полетов до выяснения всех причин инцидента.



В районе взрыва ракеты ранения получили три человека, две машины повреждены. Все раненые «не гражданские».

