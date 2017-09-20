Замдиректора с помощью супруга обворовывала школу более 10 лет

Завершено расследование уголовного дела в отношении замдиректора одной из школ Витебска, похищавшей 13 лет бюджетные средства. Об этом сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебский городской отдел СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ОБЭП Октябрьского РОВД в отношении заместителя директора одной из средних школ Витебска: 54-летней женщине предъявлено обвинение по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) УК РБ.

По данным следствия, женщина с 1991 года на протяжении более 10 лет являлась директором одной из средних школ Витебска. А когда заняла должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе, стала злоупотреблять своим служебным положением - похищала бюджетные денежные средства, принадлежащие отделу образования.

Желая обогатить себя и близких родственников, в январе 2004 года она умышленно представила директору средней школы, неосведомленному о ее преступном умысле, кандидатуру будущего мужа на должность рабочего по обслуживанию зданий на условиях совместительства на 0,5 ставки.

"При этом подозреваемая понимала, что мужчина фактически по трудовому договору указанную работу ежедневно выполнять в полном объеме не будет. Его обязанности она собиралась возложить на других подчиненных ей работников из числа техперсонала школы", - отметила Светлана Сахарова.

Перед трудоустройством замдиректора предупредила мужчину, что ему не нужно будет ежедневно приходить по графику и выполнять возложенные на рабочего обязанности, а только по мере необходимости осуществлять электромонтажные работы. С февраля 2004 года мужчина был принят на работу на условиях совместительства на 0,5 ставки с повременной формой оплаты труда.

Ежемесячно составляя табели учета рабочего времени о фактически отработанном времени техперсоналом средней школы, женщина вносила заведомо ложные недостоверные сведения о выполнении ее супругом (к этому времени они уже поженились) трудовых обязанностей в указанной должности и о количестве отработанного им времени.

Затем подписывала их, утверждала у директора школы и впоследствии получала в бухгалтерии отдела образования необоснованно начисленную зарплату и сопутствующие выплаты. Следствие установило, что с февраля 2004 по май 2017 года в результате злоупотребления должностным положением женщина похитила более Br6,2 тыс. бюджетных средств, которые были получены как наличным путем, так и перечислены на карт-счет банковской платежной карты, выданной на имя супруга замдиректора, сообщила БЕЛТА.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия женщина возместила причиненный ущерб в полном объеме. К материалам уголовного дела следователи приобщили табеля учета рабочего времени и другие бухгалтерские документы. Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.