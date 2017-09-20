Завершились учения «Запад-2017»

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о завершение российско-белорусских учений «Запад-2017», выразив благодарность всему личному составу, принявшему участие в совместном стратегическом учении.
"Цели, которые ставились, достигнуты. Мы все задачи полностью реализовали", - сказал белорусский лидер.
Президент отметил, что основная фаза учения прошла в Беларуси на шести полигонах и двух участках местности. При этом отрабатывались действия не только непосредственно вооруженных сил, но и территориальной обороны. Глава государства высказал слова благодарности всем журналистам, которые, по его словам, просто блестяще отработали это учение как на этапе подготовки, так и на этапе проведения.
"Должен прямо сказать, что цели, которые поставлены в широком плане перед учением, были реализованы не только на белорусских полигонах, но и на российских. Все элементы учения мы отработали. Результаты мы еще подведем более конкретно, но в целом задачи решены", - сказал Александр Лукашенко. Говоря о проведении учений, Президент подчеркнул, что лучше что-то демонстрировать, чем воевать, сообщила БЕЛТА.
"Мы ни от кого не скрывали эту демонстрацию, показали способность вооруженных сил России и Беларуси по обороне союза и интересов наших государств. Это действительно была демонстрация наших возможностей, без этого нельзя", - отметил белорусский лидер.
В целом Президент не заметил каких-либо недостатков по ходу учения. "Все было на очень высоком уровне, и это учение не носило показушный характер. Это было абсолютно практическое учение, как это будет, не дай Бог, конечно, в реальной обстановке", - резюмировал он.
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