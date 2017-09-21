Конгресс исследователей Беларуси может впервые пройти в Минске
Общество
21 сентября 2017
АА
Есть вероятность, что следующий, восьмой Конгресс исследователей Беларуси пройдет в Минске.
Об этом в интервью Thinktanks.by сообщил один из основных организаторов конгресса, директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.
По его словам, относительно места проведения следующего конгресса (форум 2017 года состоялся на минувшей неделе в Варшаве - прим. "Ежедневника"), организаторы серьезно думают про Беларусь.
"Не все в данном вопросе, разумеется, от нас зависит. Очень важно для этого найти очень сильного академического партнера и такие поиски нами ведутся, хотя до сих пор они не были успешными. Но попробуем вновь после нынешнего конгресса. И если все получится, то я думаю, что Минск – это наиболее вероятный город для проведения следующего Конгресса исследователей Беларуси. Но если данный вариант не удастся реализовать, мы прорабатываем варианты его проведения и в других городах. В частности, в Белостоке и Вильнюсе", - сообщил Андрей Казакевич.
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