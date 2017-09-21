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На 22 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Общество

21 сентября 2017

АА

Оранжевый уровень опасности из-за гроз и порывистого ветра объявлен в Беларуси 22 сентября.

На 22 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в пятницу в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-западу пройдут дожди.

Ночью и утром во многих районах, днем местами ожидаются грозы. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с, порывы - до 14 м/с, на большей части территории порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем ожидается 20-26 градусов тепла, по западу - плюс 15-19.

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