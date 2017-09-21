Наркокурьер из Гродно предстанет перед судом

Управлением СК по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гродно, занимавшегося перемещением гашиша и особо опасных психотропных веществ через Государственную границу Беларуси.

Как сообщила пресс-служба СК, мужчина был задержан в марте текущего года сотрудниками УНиПТЛ УВД Миноблисполкома на автодороге М1 «Брест-Минск-Граница Российской Федерации», когда на автомобиле возвращался из Москвы.

При осмотре транспортного средства были обнаружены запрещенные вещества: плитки спрессованного вещества коричневого цвета, общей массой 297,7 грамм, которые являются опасным наркотическим средством гашишем; таблетки общей массой 60,69 грамм, содержащие в своем составе особо опасное психотропное вещество МДМА; 0,85 грамм особо опасного психотропного вещества альфа PVP. Также изъяты использовавшиеся в преступных целях электронные весы, упаковочный материал и иные предметы.

Кроме того, по результатам освидетельствования в момент задержания мужчина управлял автомобилем в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ.

В ходе дальнейшего расследования задержанный дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Свой выбор преступной деятельности объяснил стремлением быстро заработать денег.

По данным следствия мужчина по указанию кураторов в интернете забирал закладки с наркотическими средствами и психотропными веществами на территории Беларуси, после чего закладывал их в различных регионах. Фотоотчет с координатами отправлял оператору посредством мессенджера.

Спустя некоторое время он стал уже ездить в Российскую Федерацию, где забирал закладки с большим количеством наркотических средств и психотропных веществ. На автомобиле привозил их в Беларусь и закладывал в районе, указанном работодателем. За поездку получал несколько сотен долларов и деньги за потраченное топливо. «Зарплату» ему присылал работодатель на карты Яндекс.Деньги, а также иногда оставлял с закладками, которые мужчина забирал.

В ходе исследования изъятых мобильных устройств были обнаружены координаты мест, где подследственный ранее сделал закладки с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Так, на берегу р.Неман в Гродно был обнаружен и изъят свtрток, в котором находилось особо опасное психотропное вещество – ММВА(N)-BZ-F, общей массой 228,27 грамм.

Мужчине предъявлено обвинение в неоднократном незаконном перемещении через Государственную границу Беларуси опасных наркотических средств в крупном размере и особо опасных психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Беларуси), незаконном обороте наркотических средств в крупном размере и особо опасных психотропных веществ, группой лиц, лицом, ранее совершившим аналогичное преступление (ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси).

Мера пресечения в отношении обвиняемого не изменялась, он находится под стражей.

Уголовное дело в отношении жителя Гродно передано в прокуратуру для направления в суд.

Работа по установлению других участников преступной деятельности продолжается.