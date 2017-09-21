Национальный портал открытых данных запустят в 2018 году

"Мы сейчас готовим техническое задание, но технически этот проект реализуется не так сложно. Здесь будет больше вопросов по предоставлению информации. Мы сейчас готовим нормативный акт, чтобы обязать госорганы представлять нужные данные. Портал будет постоянно развиваться, наполняться новой информацией, там всегда будут актуальные данные - за это будут отвечать госорганы или другие владельцы данных. Срок реализации проекта - 2018 год", - отметил министр.

Сергей Попков подчеркнул, что пользоваться порталом смогут все желающие, пишет БЕЛТА.

"Это один из фрагментов, один из кирпичиков того же электронного правительства, обеспечения открытости правительства. Там будут собраны данные, которые не носят стратегического характера и не влияют на безопасность государства. К примеру, данные о режиме работы учреждений, графиках движения всех видов транспорта, информация по услугам ЖКХ, к примеру, графики отключения горячей воды. В общем, все те данные, которые нужны обывателю, любой вид открытой статистики", - пояснил он. По словам министра, такая открытость позволит значительно сократить время на поиск нужной информации.