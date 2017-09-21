Палата налоговых консультантов появится в Беларуси через два года

Палата налоговых консультантов, в соответствии с указом №338 "О налоговом консультировании", может быть создана в Беларуси через два года, сообщило Министерство по налогам и сборам.

"Для подготовки налоговых консультантов, их аттестации потребуется определенное время. Потому указом предусмотрен переходный период до 1 января 2019 года, после чего вводится запрет на оказание услуг по налоговому консультированию лицам, осуществляющим в настоящее время такую деятельность без получения статуса налогового консультанта. На первоначальном этапе основные полномочия по координации деятельности налоговых консультантов, обеспечению создания условий для эффективной работы этого института возлагаются на Министерство по налогам и сборам. В перспективе будет создана Палата налоговых консультантов, предположительно, через два года, после завершения переходного периода. Тогда будет рассматриваться вопрос о передаче этих функций данной организации", - заявила БЕЛТА заместитель начальника главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Галина Ковалева.

Она отметила, что указ разработан с учетом международного опыта, с участием отечественных и международных независимых экспертов, представителей бизнес-союзов.

"Сегодня налоговый учет, как правило, осуществляют работники предприятий, которые зачастую не обладают достаточным опытом и знаниями в области налогообложения. Такой подход повышает риски совершения ошибок. Указом предусматривается внедрение института налоговых консультантов. Их услуги будут включать как разъяснение налогового законодательства, налоговое планирование, так и комплексное обслуживание клиента. Услуги по налоговому консультированию будут вправе оказывать индивидуальные предприниматели, которые имеют квалификационный аттестат налогового консультанта, а также юридические лица, в штате которых есть соответствующим образом аттестованные специалисты", - отметила заместитель начальника главного управления и подчеркнула, что для субъектов предпринимательской деятельности обращение к налоговым консультантам будет носить исключительно добровольный характер.

Галина Ковалева также обратила внимание на то, что специалисты, которые хотят оказывать услуги по налоговому консультированию, должны будут сдать квалификационный экзамен и в дальнейшем регулярно повышать свою квалификацию, не реже одного раза в течение двух календарных лет. Также важной нормой указа является введение обязательного страхования профессиональной ответственности налогового консультанта.

"За счет страховки в случае некачественного оказания услуг по налоговому консультированию будут возмещаться понесенные клиентом убытки - пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов, а также административные взыскания", - пояснила заместитель начальника главного управления. Она отметила, что действие указа не распространяется на бухгалтеров, юристов, адвокатов, аудиторов.

"Они будут выполнять обязанности в рамках своей профессиональной деятельности. К этому указ по налоговому консультированию не будет иметь никакого отношения", - пояснила Галина Ковалева.