Первые эшелоны с российскими войсками начали покидать Беларусь
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
21 сентября 2017
АА
Сегодня первые эшелоны российских участников совместного стратегического учения «Запад-2017» убывают на территорию Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в настоящее время осуществляется погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт.
До 30 сентября все подразделения Беларуси и России, принимавшие участие в учении, возвратятся в места постоянной дислокации.
Напомним, как заявил вчера в ходе завершения учений "Запад-2017" Александр Лукашенко по воду опасений, что российские войска не покинут Беларусь, через неделю этот вопрос отпадет сам по себе. "Вы не волнуйтесь, мы не агрессивное государство, мы и так настрадались от войны, и вы тоже, хоть вы и воевали против нас, - сказал глава государства. - Поэтому ни вы не хотите воевать, я думаю, а мы тем более не хотим. Мы только-только восстановили довоенный уровень населения. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали".
Управлением СК по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гродно, занимавшегося перемещением гашиша и особо опасных психотропных веществ через Государственную границу Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о завершение российско-белорусских учений «Запад-2017», выразив благодарность всему личному составу, принявшему участие в совместном стратегическом учении.
Завершено расследование уголовного дела в отношении замдиректора одной из школ Витебска, похищавшей 13 лет бюджетные средства. Об этом сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.