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Первые эшелоны с российскими войсками начали покидать Беларусь

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 21 сентября 2017

АА

Сегодня первые эшелоны российских участников совместного стратегического учения «Запад-2017» убывают на территорию Российской Федерации.

Первые эшелоны с российскими войсками начали покидать Беларусь

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в настоящее время осуществляется погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт.

До 30 сентября все подразделения Беларуси и России, принимавшие участие в учении, возвратятся в места постоянной дислокации.

Напомним, как заявил вчера в ходе завершения учений "Запад-2017" Александр Лукашенко по воду опасений, что российские войска не покинут Беларусь,  через неделю этот вопрос отпадет сам по себе. "Вы не волнуйтесь, мы не агрессивное государство, мы и так настрадались от войны, и вы тоже, хоть вы и воевали против нас, - сказал глава государства. - Поэтому ни вы не хотите воевать, я думаю, а мы тем более не хотим. Мы только-только восстановили довоенный уровень населения. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали".

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