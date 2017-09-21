Первые эшелоны с российскими войсками начали покидать Беларусь

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в настоящее время осуществляется погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт.

До 30 сентября все подразделения Беларуси и России, принимавшие участие в учении, возвратятся в места постоянной дислокации.

Напомним, как заявил вчера в ходе завершения учений "Запад-2017" Александр Лукашенко по воду опасений, что российские войска не покинут Беларусь, через неделю этот вопрос отпадет сам по себе. "Вы не волнуйтесь, мы не агрессивное государство, мы и так настрадались от войны, и вы тоже, хоть вы и воевали против нас, - сказал глава государства. - Поэтому ни вы не хотите воевать, я думаю, а мы тем более не хотим. Мы только-только восстановили довоенный уровень населения. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали".