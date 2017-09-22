50 попыток ввоза наркотиков в Беларусь предотвращено в 2017 году

Белорусские таможенники в 2017 году пресекли 50 попыток ввоза наркотиков, в том числе два крупнейших случая с 348 кг гашиша.

Об этих фактах рассказал по итогам доклада президенту председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает БЕЛТА.

"За текущий год таможенной службой пресечено 50 попыток перемещения через нашу границу в сторону Беларуси и России наркотических препаратов", - заявил руководитель ГТК. Во время рабочей встречи глава государства отдельно акцентировал внимание на теме предотвращения провоза через границу запрещенных товаров. "Особо опасных, допустим, психотропных веществ, наркотиков, оружия, радиоактивных веществ. Как мы доводим это до наших партнеров на Западе? - поинтересовался белорусский лидер. - Мы здесь ловим, задерживаем. Как они на это реагируют? Видят ли они нашу роль в этом деле?".

"Возбуждено 163 уголовных дела. Из них 50 по линии наркотиков и психотропных веществ. Это та проблема, на которую обратил внимание глава государства. Действительно, очень серьезная для нашей страны, союзных государств. В частности, Российской Федерации. Мною было доложено, что только в феврале-марте текущего года таможенной службой выявлены два крупнейших случая перемещения через нашу границу с территории Польши наркотического вещества гашиша", - рассказал журналистам Юрий Сенько.

В первом случае 278 кг гашиша было сокрыто в грузовом автомобиле. Во втором случае 70 кг перевозилось в марте в легковом автомобиле.

Руководитель ГТК отметил, что таможенные органы за 8 месяцев текущего года зафиксировали 20,4 тыс. административных правонарушений. Это меньше, чем за аналогичный период 2016 года. "Но по качественной составляющей, с точки зрения стоимости объектов, стало даже больше - на 700 тыс. долларов", - уточнил он.

