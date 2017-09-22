Академия наук разрабатывает стратегию развития науки и техники до 2040 года

Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает БЕЛТА.

"Мы разрабатываем стратегию развития науки и техники на 2030-2040 годы. Это важный документ, который определит развитие науки и экономики Беларуси на целых 10 лет, установит, какой должна быть наука, чтобы развивалась экономика страны, и какой должна стать экономика в процессе интеграции с наукой. Эта стратегия будет обсуждаться на II Съезде ученых Беларуси", - сказал Владимир Гусаков.

Он также рассказал о перспективах развития науки и техники на 2030-2040 годы. "Мир на пороге новой промышленной революции под названием "индустрия 4.0". Мы также должны развиваться в этом контексте. Создаются облачные технологии, благодаря которым человек может регулировать, управлять, получать информацию, а эти технологии одновременно ее обрабатывают и дают ему рекомендации. Мы движемся к интеллектуализации общества, когда будет создаваться производство без людей на базе управления через интернет вещей. Сейчас уже мы говорим не только об интернете вещей, но и об интернете всего, когда человек, например, дома может управлять тем, что происходит в офисе, одновременно работать с банком по своим счетам, работать с медицинскими учреждениями, сервисом социальных услуг. И это не фантастика, это недалекое будущее - ближайшие 10-20 лет. И мы на это должны ориентироваться", - отметил председатель президиума НАН.