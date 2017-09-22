Белгидромет обещает бабье лето в выходные и прощается с Рябовым

Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в субботу по стране ожидается переменная облачность. Кратковременные осадки возможны лишь по югу страны. Ночью будет от 7 до 16 градусов, днем – до 23.

Стало также известно, что Белгидромет покидает самый медийный синоптик страны, сообщает TUT.BY.

14 сентября, назначая нового главу Минприроды, Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество прогнозов погоды и заявил о своем желании "разогнать эту организацию". «Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал президент.

Официально причины своего ухода из Белгидромета Дмитрий Рябов не объявил.