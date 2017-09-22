Белгидромет обещает бабье лето в выходные и прощается с Рябовым
Общество
22 сентября 2017
АА
До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 23 сентября.
фото: bel.sputnik.by
Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в субботу по стране ожидается переменная облачность. Кратковременные осадки возможны лишь по югу страны. Ночью будет от 7 до 16 градусов, днем – до 23.
Стало также известно, что Белгидромет покидает самый медийный синоптик страны, сообщает TUT.BY.
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Официально причины своего ухода из Белгидромета Дмитрий Рябов не объявил.
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