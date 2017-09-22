Тематические новости

Белорусским ученым поднимут зарплату

Общество

22 сентября 2017

АА

Планируется, что соответствующий указ будет принят до II Съезда ученых Беларуси, который состоится в начале декабря этого года.

Белорусским ученым поднимут зарплату

фото: newsbel.by

Об это рассказал председатель президиума НАН Владимир Гусаков, передает TUT.BY.

Тарифная ставка ученым будет увеличена вдвое. Руководители научных организаций получат право принимать решения по дифференциации оплаты труда: зарплата сотрудников одной лаборатории в зависимости от результатов труда зарплата может отличаться в 2 раза и более, пояснил Гусаков.

Глава президиума НАН подчеркнул, что готовящийся указ должен повысить привлекательность научной работы для талантливой молодежи. 

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