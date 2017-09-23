Беларусь - не самое полицейское государство в мире. Но в числе лидеров

Оказывается, Беларусь не является "чемпионом" по числу милиционеров в мире и Европе, хотя и сохраняет лидирующие позиции.

Любопытно, что первое место в мире по числу полицейских на душу населения занимает Ватикан, сообщает со ссылкой на rationalnumbers.ru Thinktanks.by.

По данным официального сайта карликового государства, его население составляет «около 800 человек». Численность Папской жандармерии — 130 человек. То есть, стандартный показатель «численность полицейских на 100 тысяч населения» составляет 16250.

Для сравнения (и это уже не забавно), в России, которую сегодня называют лидером по числу полиции на душу населения среди больших стран, в штате МВД числится 914 500 человек, или 623 человека на каждые 100 тысяч. В полиции Китая служит 1,6 млн (120 на 100 тысяч). В полиции Индии — 1,5 млн (128 на 100 тысяч). В США 256 копов на каждые 100 тысяч, в странах ЕС — от 300 до 360.

Как сообщается в интервью министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича на сайте МВД, "штатная численность органов внутренних дел – тех, кто задействован в охране общественного порядка, раскрытия преступлений, профилактике – 405 сотрудников на 100 тысяч граждан". То есть это показатель без учета внутренних войск МВД. Но даже если их посчитать, то Беларусь, к счастью, по числу сотрудников внутренних органов на душу населения вряд ли обгонит Ватикан.

Правда, как сообщает Википедия, официально жандармерия Ватикана классифицируется как гражданская организация (наряду с Ватиканской пожарной командой).