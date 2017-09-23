Выходные в Беларуси будут теплыми
ЕЖЕДНЕВНИК, 23 сентября 2017
В эти выходные в Беларуси ожидается погода "в основном без осадков". Самое время отправляться в лес за грибами.
В субботу, 23 сентября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +17..+23°C. В Минске будет также без осадков, максимальная температура воздуха +18..+20°C, сообщает Республиканский гидрометцентр.
В воскресенье в Беларуси ожидается переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по юго-западу страны местами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - плюс 15-21.
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Стратегия развития науки и техники на 2030-2040 годы разрабатывается в Беларуси.
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Белорусские таможенники в 2017 году пресекли 50 попыток ввоза наркотиков, в том числе два крупнейших случая с 348 кг гашиша.
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До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 23 сентября.
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Сегодня первые эшелоны российских участников совместного стратегического учения «Запад-2017» убывают на территорию Российской Федерации.
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Управлением СК по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гродно, занимавшегося перемещением гашиша и особо опасных психотропных веществ через Государственную границу Беларуси.
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Только после представления прокуратуры власти Могилева наконец начали принимать меры по поиску путей, которые позволят безопасно утилизировать шины.
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Средняя пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составляет 298 рублей.
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает автолюбителей от казаться от поездки на автомобилей 22 сентября, когда во все мире проедет акция "День без автомобиля".
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли хочет разрешить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям использовать возможности социальных сетей для продажи товаров.
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Наблюдать от ОБСЕ Робин Моссинкофф заявил, что белорусско-росиийское учение «Запад-2017» является образцом траснпарентности.
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Российское производство автомобилей Toyota по итогам восьми месяцев 2017 года выросло более чем вдвое до 44 493 машин.
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По заявлению риэлторов, количество сделок с «кредитными» деньгами увеличивается ежемесячно.
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Прокуратурой Гомельской области веды меры по усовершенствованию профилактической работы и борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью граждан.
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Принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского, президент подчеркнул важность развития в стране агроэкотуризма.
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Планируется, что ресторан будет построен рядом с универмагом «Гомель» в границах улицы Хатаевича и Песина (сейчас на этом месте бесплатная парковка).
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Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
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