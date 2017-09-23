Выходные в Беларуси будут теплыми

В эти выходные в Беларуси ожидается погода "в основном без осадков". Самое время отправляться в лес за грибами.

В субботу, 23 сентября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +17..+23°C. В Минске будет также без осадков, максимальная температура воздуха +18..+20°C, сообщает Республиканский гидрометцентр.

В воскресенье в Беларуси ожидается переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по юго-западу страны местами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - плюс 15-21.