Беларусь отправила в Сирию очередную партию «гуманитарки»

Об отправке в Сирию гуманитарной помощи на сумму более 275 тыс. долларов, сообщила 25 сентября пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Белорусская гуманитарная помощь отправлена в Сирию. Погрузка груза в контейнеры состоялась сегодня на городской товарной станции Колядичи. Общая стоимость материальных ценностей для оказания помощи — 533,4 тыс. белорусских рублей (около 275,6 тыс. долларов)», - передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как уточняет ведомство, в Сирию отправили продукты питания, детскую одежду и обувь, а также технические средства. Кроме этого, в состав гуманитарного груза вошли три самосвала МАЗ. Гуманитарную помощь в сирийский порт Латакия (Сирия) планируется доставить в течение месяца, затем он будет распределен среди населения.

По данным Минобороны Беларуси, решение об оказании гуманитарной помощи Сирии предусмотрено постановлением Совета министров от 8 августа.