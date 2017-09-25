Белорусская дипмиссия в Украине выразила протест против «антибелорусской» акции у посольства в Киеве
Общество
25 сентября 2017
АА
Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с хулиганскими действиями у здания диппредставительства в Киеве. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.
фото: belsat.eu
Как рассказали в диппредставительстве, в субботу, 23 сентября, у здания белорусского посольства в Киеве группа неустановленных граждан провела антибелорусскую акцию.
«Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, Посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование, а также обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961года», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дипмиссии.
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