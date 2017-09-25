Ночные заморозки ожидаются во второй половине недели
Общество
25 сентября 2017
АА
Во второй половине недели в республике ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает Белгидромет.
фото: meteovesti.ru
Последняя сентябрьская неделя, как обещают синоптики, пройдет в основном без осадков. В ночные часы после среды местами заморозки.
Завтра, 26 сентября, дождей не предвидится. Градусники ночью будут показывать от +5 до +11, днем – от +15 до +21.
В среду, 27 сентября, станет прохладнее. Температурные показатели в ночные часы – от +2 до +9, в дневные – от +12 до +18.
28 сентября в Беларуси также преимущественно без осадков. Столбики термометров утром будут показывать от +2 до +7, а на отдельных территориях даже небольшие заморозки до 0…-2. В дневное время воздух прогреется до +9…+16.
Дождей метеорологи не прогнозируют и 29 сентября. Температура днем – +1…+7, в отдельных регионах заморозки до 0…-3. Днем показатели повысятся до +9…+16.
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