Ночные заморозки ожидаются во второй половине недели

Во второй половине недели в республике ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает Белгидромет.

Последняя сентябрьская неделя, как обещают синоптики, пройдет в основном без осадков. В ночные часы после среды местами заморозки.

Завтра, 26 сентября, дождей не предвидится. Градусники ночью будут показывать от +5 до +11, днем – от +15 до +21.

В среду, 27 сентября, станет прохладнее. Температурные показатели в ночные часы – от +2 до +9, в дневные – от +12 до +18.

28 сентября в Беларуси также преимущественно без осадков. Столбики термометров утром будут показывать от +2 до +7, а на отдельных территориях даже небольшие заморозки до 0…-2. В дневное время воздух прогреется до +9…+16.

Дождей метеорологи не прогнозируют и 29 сентября. Температура днем – +1…+7, в отдельных регионах заморозки до 0…-3. Днем показатели повысятся до +9…+16.

