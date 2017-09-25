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В Турции зарезали белорусского туриста
25 сентября 2017
В одном из турецких отелей произошла драка между официантом и туристом. От полученных ножевых ранений второй скончался.
фото: dpchas.com.ua
Инцидент произошёл в отеле города Мармарис вечером 23 сентября, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство DHA. Белорусский турист, 28-летний Виктор Халадко, зашел в бар отеля и потребовал продать ему спиртное. Официант же утверждал, что бар закрыт и отказался обслужить мужчину. Тогда между Халадко и официантом вспыхнула драка, в ходе которой белорус получил ножевые ранения.
Мужчину доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь. 17-летний официант был задержан. Суд должен принять решение о его аресте в ближайшее время.
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